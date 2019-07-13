Синоптики объявили чрезвычайную пожарную опасность на большинстве территории Украины на выходных 13-14 июля. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, в период с 13 по 14 июля в Черкасской, Винницкой областях, а также в большинстве районов Ровенской, Хмельницкой, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Николаевской, Одесской и восточных областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской области.