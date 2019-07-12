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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской области. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

7 июля ураган и непогода привели к разрушениям и повреждениям жилых домов, транспортной инфраструктуры, систем энергообеспечения, связи в некоторых районах. Больше всего пострадали населенные пункты Ужгородского и Иршавского районов, в частности села Сюрте и Великий Раковец.

Согласно указу, Кабинет Министров Украины должен безотлагательно решить вопрос финансирования и обеспечения необходимыми ресурсами для осуществления мероприятий по ликвидации последствий, вызванных чрезвычайной ситуацией, нормализации обстановки на пострадавших территориях Закарпатской области.

Кроме того, органам местного самоуправления Закарпатья предлагается в установленном порядке решить вопрос финансирования, предоставления необходимой помощи для ликвидации последствий стихии на пострадавших территориях.

Указ подписан 11 июля.
ForUm

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