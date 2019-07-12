Президент Украины Владимир Зеленский призвал мэра Киева Виталия Кличко рассчитаться за трамваи с днипровским предприятием.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, общаясь с работниками Южного машиностроительного завода им. А. М. Макарова, Зеленский получил жалобу, что городские власти Киева не рассчиталась за поставленные городу трамваи. Он сразу позвонил Кличко.

«Они выполнили заказ, а денег люди не получили. Ко мне обращаются как к Президенту, я звоню вам», - сказал он во время разговора.

«Но главный вопрос не в этой задолженности, хотя я прошу вас ее оплатить, а в том, что они хотели участвовать в тендере, но его квалификационные условия прописали таким образом, что украинский производитель не может принимать в нем участие. То есть условия прописаны под поставки из-за рубежа. Если можно, разберитесь с вопросом финансов. А о том, как использовать нашего отечественного производителя, который для нас в приоритете, мы с вами пообщаемся отдельно», - подчеркнул Президент.