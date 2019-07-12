Три митрополита Кипрской Православной Церкви сделали совместное заявление с разъяснением своей позиции относительно украинского «церковного вопроса».

Фото: Ромфея

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на греческий ресурс Romfea, Митрополит Лимассольский Афанасий, митрополит Киккский и Тиллирийский Никифор и митрополит Тамасосский Исаия обнародовали совместное коммюнике.

В своем заявлении иерархи подчеркнули, что уважают институт Вселенского Патриархата и его историческую роль, однако как епископы обеспокоены развитием событий, поскольку «украинский вопрос» негативно сказывается на единстве Церкви.

«Как епископы Церкви Христовой, мы осознаем свою миссию и заинтересованы в этом отношении, поскольку нас интересует единство Церкви, которая из-за украинского вопроса сталкивается с явным и угрожающим расколом внутри, в лоне Православной Церкви, и о которых мы в свое время предупреждали. Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что предоставление Томоса об автокефалии Церкви Украины должно было соответствовать правилам и традициям Церкви, и церковный порядок является единственным, который может решить возникшую проблему и предотвратить риск раскола», – сказано в сообщении.