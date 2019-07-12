Блогер из Одессы Владимир Савицкий обнародовал информацию о войне, которую начал Руслан Плохой против центральных средств массовой информации страны.

Савицкий рассказал, что Руслан Плохой, которого партия «Слуга народа» выдвинула кандидатом в народные депутаты по 142 мажоритарному округу, игнорируя рамки адекватного поведения, перешел от угроз к расправе.

«Итак, не безызвестный нам всем Руслан Плохой решил действовать по принципу «пацан сказал – пацан сделал». Вот только это его стремление не бросать слова на ветер выходит за рамки разумного и адекватного поведения кандидата в народные депутаты, тем более кандидата от партии «Слуга народа», – пишет блогер.

Савицкий ещё рассказал и о том, что кандидат Руслан Плохой уже подготовил ряд судебных исков для средств массовой информации, которые посмели опубликовать правду, угрожающую его политической деятельности.

«Еще не так давно Плохой на своей странице рассказывал, как он сердит на все СМИ, которые написали о нем, и грозился им всем показать кузькину мать. Что ж, от слов к делу: мне доподлинно известно, что вся центральная пресса страны будет атакована «Плохими» юристами. Иски заготовлены на: «Гордон», «24тв», «122», «NewsOne», «Голос», «Антикор», «Апостроф», «Депо», «Главком», – написал блогер.

Савицкий также заметил, что после таких агрессивных шагов Плохого центральные издания рассказали своей аудитории то, как именно и где можно проверить обнародованную ими информацию и то, не обманывает ли их кандидат по 142 мажоритарному округу.

«Такое поведение тем более странно, ведь в тех же самых СМИ опубликован алгоритм как проверить откровенную ложь незадачливого «слуги народа». Кто не в курсе, вот ссылка: Что ж, посмотрим, что будет, однако тот, кто его надоумил на столь опрометчивый шаг, явно ему не друг», – написал Савицкий.

Отметим, что не так давно прозвучала информация, что кандидат по 142 мажоритарному округу, выдвинутый от партии «Слуга народа», опустил ее рейтинг на 30%.