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12 июля в 8:55 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что на станции метро «Оболонь» под поезд упал человек.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на место происшествия прибыли спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения.

По прибытию к месту происшествия было установлено, что женщина по неустановленным причинам упала под поезд. Спасатели с помощью ручных носилок достали тело женщины и передали правоохранительным органам.

Причиной трагедии занимаются правоохранительные органы.

Напомним, сегодня утром движение поездов от станции метро «Теремки» до «Героев Днепра» было приостановлено из-за падения человека на рельсы. 
ForUm

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