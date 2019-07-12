12 июля в 8:55 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что на станции метро «Оболонь» под поезд упал человек.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на место происшествия прибыли спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения.

По прибытию к месту происшествия было установлено, что женщина по неустановленным причинам упала под поезд. Спасатели с помощью ручных носилок достали тело женщины и передали правоохранительным органам.

Причиной трагедии занимаются правоохранительные органы.

Напомним, сегодня утром движение поездов от станции метро «Теремки» до «Героев Днепра» было приостановлено из-за падения человека на рельсы.