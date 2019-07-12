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В Киево-Печерской лавре тысячи верующих Украинской Православной Церкви празднуют День святых апостолов Петра и Павла.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на информационно-просветительский отдел УПЦ, возглавляет Божественную литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Вчера, накануне дня памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в Успенском соборе обители.

Святые первоверховные апостолы Петр и Павел особо почитаются Святой Церковью. Каждый из них понес большие подвиги на ниве проповеди Евангелия. 

«Жизнь апостола Петра дает нам пример удивительного милосердия Божия: даже после трехкратного отречения Господь восстанавливает его в апостольском достоинстве. Апостол Павел сначала был гонителем христиан, но после явления ему Господа становится проповедником Царства Небесного. Оба апостола отличались особой преданностью Богу, потерпели много гонений от противников христианства и были убиты в Риме в 67 году», - отмечается в сообщении официального сайта УПЦ.
ForUm

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