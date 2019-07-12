Пропавший в оккупированном Крыму Фахри Мустафаев найден убитым.
Об этом сообщает журналист Шевкет Наматуллаев.
«Пропавшего 10 июля Фахри Мустафаева нашли мертвым. Убили и закопали в Бахчисарайском районе в селе Ароматное», - написал он в Facebook.
Из рассказов родных Наматуллаева журналист узнал, что в среду утром, примерно в 9:00, после разговора по телефону Фахри собрался и уехал. Сказал, что по делам в Симферополь. Однако через полчаса с ним уже не было связи.
По словам журналиста, Мустафаеву было 38 лет. Без отца остались трое малолетних детей.
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