В Томосе прописаны такие условия, которые порабощают украинский народ Константинопольскому Патриарху.

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Об этом Блаженнейший Митрополит сказал в своем комментарии в программе «Радар» телеканала News One, сообщает Центр информации УПЦ.



«Тот Томос, который предоставил Константинопольский Патриарх так называемой ПЦУ – это не Томос автокефалии, а Томос рабства. Это просто под именем "Томос" были предоставлены такие условия, которые порабощают наш украинский народ Патриарху Константинопольскому», - сказал он.

Предстоятель УПЦ отмечает, что Константинополь не имеет права вмешиваться в дела другой Церкви.

«Все понимают, что Константинополь превысил все свои полномочия и права, которые он может иметь. Он не имеет права вмешиваться в дела другой Церкви, это известные всем каноны. Это беззаконие, все это понимают», – подчеркнул Митрополит Онуфрий.