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Суд в городе Катовице (юг Польши) рассмотрит дело бывшего милиционера подразделения гражданской милиции (ZOMO) Романа С., который обвиняется в стрельбе по демонстрантам в декабре 1981 года, в результате чего погибли девять горняков шахты «Вуек».

Обвинительный акт против бывшего милиционера направил в суд прокурор комиссии по преследованию преступлений против польского народа ИНП Польши в Катовице, сообщает Укринформ.

Роман С., отказавшийся от польского и имеет немецкое гражданство, был задержан в мае этого года в Хорватии по европейскому приказу об аресте, который инициировала Польша. Впоследствии Хорватия передала задержанного Польше, где он временно арестован.

Бывший милиционер не признает своей вины и не дал показания перед судом.

Он является одним из двух бывших милиционеров подразделения ZOMO, который еще не был приговорен за преступления против протестующих на шахте «Вуек» в начале введения военного положения в коммунистической Польше 16 декабря 1981 года. Тогда в результате применения огнестрельного оружия против протестующих погибли девять и получили ранения 21 горняк.

В 2008 году были приговорены несколько милиционеров из этого подразделения милиции и заключены на срок от 3,5 до 6-ти лет.
ForUm

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