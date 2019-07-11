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В Православии не может быть так, чтобы власть над всеми Церквями принадлежала Вселенскому Патриарху.

Фото: romfea.gr

Об этом сказал митрополит Ловчанский Гавриил (Болгарская Православная Церковь), сообщается в программе телеканала «News One» «Радар».

«Мы не можем согласиться с Томосом, потому что если принять этот Томос, это означает, что мы даем Вселенскому патриарху власть над всеми Церквями. У нас в Православии так не бывает», – подчеркнул болгарский иерарх.
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