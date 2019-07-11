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10 июля в Ужгородском зональном отделе Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины состоялась отправка военнослужащих в зону Операции объединенных сил.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, перед отправлением в зону ООС военных благословил  священник УПЦ, протоиерей Петр Бабяк.

Священнослужитель совершил молебен за мир в Украине и окропил святой водой военнослужащих.

По традиции каждому военнослужащему были вручены иконки и нательные крестики.
ForUm

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