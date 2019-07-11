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Шесть человек разных национальностей, в том числе двое детей, погибли и еще более 100 человек получили травмы в результате штормовых ветров, дождей и града, поразивших курорты в районе Халкидики поздно в среду, вырывая дерева и разрушая крыши, сообщили власти.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

По словам медиков, возраст пациентов, которые попали в клинику, составляет от 8 месяцев до 70 лет. У многих из них переломы. Некоторые получили травмы головы в результате падения деревьев и других предметов.

Среди погибших – россиянин и его двухлетний сын, которых убило упавшее дерево, мать и сын из Румынии, на которых обрушилась крыша, когда они ужинали, и супружеская пара из Чехии, чей трейлер был снесен ветром. Их сын был ранен, внук не пострадал, но находится в шоковом состоянии.

Такая плохая погода необычна для Греции, где лето, как правило, горячее и сухое. Метеоролог Клеарксос Марусакис описал условия как «крайне необычные» для этого периода года.

Метеорологи прогнозируют, что дождь будет продолжаться в районе до около 9 утра в четверг.

Власти объявили в Халкидики чрезвычайное положение. В районе действовало не менее 140 пожарных.
ForUm

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