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10 июля вооруженные формирования Российской Федерации 42 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 28 раз – с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм,- говорится в сводке ООС.

Также противник открывал огонь по позициям ВСУ из гранатометов различных систем, зенитных установок, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 22 раза обстрелял позиции Объединенных сил, «Север» - 20 раз.

В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий погиб, семеро получили ранения и 2 – боевое травмирование. 

По данным разведки 10 июля семь оккупантов получили ранения.

С начала текущих суток враг шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил.
ForUm

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