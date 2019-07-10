В результате стрельбы в центре Сум ранены два человека, среди которых 15-летняя девушка.

По данным пресс-службы облполиции, стрельба произошла по переулку Терезова.

Сообщение об этом на линию «102» поступило в 13:35 от медицинских работников. На место происшествия выехали руководство ГУНП, городского отдела полиции, следственно-оперативная группа. Пострадавших доставили в больницу.

В полиции данное событие уже квалифицировали по ч.2 ст.115 УК Украины «Покушение на убийство» и принимают меры по розыску «стрелка».