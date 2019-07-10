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В Праге православные из разных стран  почтили память святого равноапостольного Кирилла.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Кременчугской епархии, по приглашению архиепископа Пражского и Чешских земель Михаила в торжествах Православной Церкви Чешских земель и Словакии в честь празднования 1150-летия со дня кончины равноапостольного Кирилла принял участие архиепископ Кременчугский и Лубенский УПЦ Николай.

Торжества в честь святого проходили в Праге со 2 по 8 июля.

7 июля архиепископ Кременчугский и Лубенский Николай возглавил Божественную литургию в храме Успения Пресвятой Богородицы. 

«Множество православных собрались почтить память равноапостольного Кирилла, который свидетельствовал о Христе и аргументировал всем истинность веры христианской. С кончиной Равноапостольного Кирилла его брат Мефодий потерял не только близкого человека, но и учителя. По решению Папы Римского мощи Кирилла остались в Риме. Он был похоронен в церкви святителя Климента, мощи которого он обретал в Крыму. Сразу после смерти к Кириллу относились как к святому», - рассказали в пресс-службе епархии.

Кирилл (в миру Константин, по прозвищу Философ; 827, Фессалоники — 14 февраля 869, Рим) — святой, равноапостольный, византийский миссионер. Вместе с братом Мефодием является создателем перевода Евангелия с греческого на древнеславянский язык.
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