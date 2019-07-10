На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 9 июля был заслушан рапорт исполняющего обязанности председателя Синодального отдела по делам молодежи протоиерея Кирилла Сладкова об утверждении «Пастырских рекомендаций для приходской работы с молодежью, вовлеченной в субкультуры».

Фото из открытых источников

Об этом говорится в Журнале № 85, сообщает Патриархия.ru.

«Практически все субкультуры так или иначе связаны со следованием определенным авторитетам (музыкантам, идеологам уголовной "романтики", националистических организаций и проч.), каким-либо придуманным образам (из мира фэнтези, аниме), отрицающим традиционные общественные нормы (панки, хиппи, готы и др.), т.е. в конечном итоге — кумирам, что противоречит одной из важнейших Божиих заповедей, даже если речь идет о наиболее "безобидных" субкультурах. Определить субкультурную идентичность в большинстве случаев можно по внешнему виду — стилю одежды и поведения, специальной атрибутике, определенной интонации, самоназванию, музыкальным, литературным, политическим предпочтениям и т.п.», – поясняется в документе.

Как сообщается, изучение молодежных субкультур велось в Синодальном отделе по делам молодежи на протяжении 2015-2018 годов. Его результатом стал документ «Пастырские рекомендации для приходской работы с молодежью, вовлеченной в субкультуры», рассмотренный Высшим Церковным Советом 13 июня и переданный им на утверждение Священным Синодом.

В документе особо говорится о правилах общения с представителями субкультур.

Духовенство рекомендует несколько подходов, из которых важнейшим является уважение.

«Уважение к собеседнику — это основа любого конструктивного диалога. Ценностью для молодых людей является апробация своей индивидуальности, первый собственный выбор, а также понимание и поддержка со стороны сверстников. Поэтому, разговаривая со священнослужителем, молодые люди исходят из своего мировоззрения, в том числе и для того, чтобы сохранить поддержку субкультурного сообщества. Если священник не отнесется к этому серьезно и с уважением, молодые люди отвернутся от него, как уже отвернулись от общества, и станут еще более погружаться в среду своих единомышленников», – говорится в документе.

Чтобы найти подход к молодому человеку, священнику необходимо принятие: «Священник должен помнить, что каждый случай общения с представителем субкультуры индивидуален — ведь мы общаемся с личностью».

В диалоге также важна искренность, подчеркивают в РПЦ: «Общение должно быть естественным, таким, чтобы его собеседник почувствовал скорее доброго и мудрого друга, чем учителя. Но в то же время священнику не стоить выходить за рамки поведения, приличные его сану. Священнослужитель должен находить темы для коммуникации, которые вызывали бы интерес у представителей субкультур, и не акцентировать внимание на разнице в понимании жизненных ценностей», не менее важны такт и достоинство.

В документе также даются советы по работе с молодежью на территории храма.

Члены Синода постановили утвердить документ и направить его в епархии для использования.

* Молодежная субкультура — это любое объединение молодёжи, имеющей собственные элементы культуры, а именно: язык (сленг), символику (внешняя атрибутика), традиции, тексты, нормы и ценности. При этом субкультура — это свод накопленных определенным мировоззрением ценностей и порядков группы людей, объединенных специфическими интересами, определяющими их мировоззрение.