также в разделеРелигия
Комитет защиты Конституции возле Администрации Президента провел акцию в защиту религиозных прав украинцев 6
В Праге православные из разных стран почтили память равноапостольного Кирилла в 1150-ю годовщину кончины святого 10
В Одессе 12 июля тысячи верующих УПЦ пройдут с Касперовской иконой Божией Матери 9
УПЦ на сессии Совета ООН по правам человека заявила о необходимости возвращения захваченных храмов 8
В РПЦ увидели сходство между церковными ситуациями в Украине и в Черногории 12
В Свято-Покровском скиту на Одещине тысячи верующих почтили память Тихвинской иконы Божией Матери 14
На международном фестивале в Болгарии молодежный хор Одесской епархии УПЦ получил гран-при 13
В РПЦ призвали власти Черногории прекратить дискриминацию Сербской Православной Церкви 9
Верующие Луки-Мелешковской обратились к властям: Мы – украинцы и хотим не враждовать, а молиться 20
Международный крестный ход пройдет из Польши через Беларусь в Почаевскую лавру 25
Ученые и богословы из разных стран приедут в Одессу на форум, посвященный связям Афона и Украины 11
В Полтаве 13 июля верующие УПЦ отметят день Горбаневской иконы Божией Матери 15
Адвокат - о переводе парафии УПЦ под Киевом в ПЦУ: Это демонстративный плевок в сторону Конституции 23
СМИ: За три месяца в ПЦУ не перешел ни один приход УПЦ 19
На Закарпатье сотни верующих УПЦ пройдут 30 км ночным крестным ходом 108
В УПЦ объяснили, почему Элладская Церковь не будет рассматривать «украинский вопрос» на Соборе 17
В Святогорской лавре отреставрируют Успенский собор к торжествам в честь 20-летия освящения 7
Верующие Буковины просят власти Черновцов проводить массовые гуляния после Петрова поста 26

В Черновцах пройдут торжества в честь 155-летия освящения Свято-Духовского кафедрального собора Украинской Православной Церкви.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, православные Буковины отметят юбилей собора в честь Схождения Святого Духа в Черновцах 14 июля.  

Первый камень в фундамент храма был заложен в июле 1844 года, а через 20 лет, в июле 1864, по окончании строительства собор освятил первый православный епископ Буковины Евгений (Гакман). 

Свято-Духовский собор построен в стиле позднего классицизма с элементами итальянского Возрождения, причём за основу был взят один из проектов петербургского Исаакиевского собора, подаренный епископу Гакману во время его паломничества в Троице-Сергиеву лавру. 

В марте 2006 года возле храма был установлен памятник первому митрополиту Буковинской православной митрополии Евгению (Гакману).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
2648 грн.
13
Теги