также в разделеРелигия
В РПЦ увидели сходство между церковными ситуациями в Украине и в Черногории 10
На международном фестивале в Болгарии молодежный хор Одесской епархии УПЦ получил гран-при 9
В РПЦ призвали власти Черногории прекратить дискриминацию Сербской Православной Церкви 9
Верующие Луки-Мелешковской обратились к властям: Мы – украинцы и хотим не враждовать, а молиться 19
Международный крестный ход пройдет из Польши через Беларусь в Почаевскую лавру 24
Ученые и богословы из разных стран приедут в Одессу на форум, посвященный связям Афона и Украины 11
В Полтаве 13 июля верующие УПЦ отметят день Горбаневской иконы Божией Матери 15
Адвокат - о переводе парафии УПЦ под Киевом в ПЦУ: Это демонстративный плевок в сторону Конституции 23
СМИ: За три месяца в ПЦУ не перешел ни один приход УПЦ 19
На Закарпатье сотни верующих УПЦ пройдут 30 км ночным крестным ходом 91
В УПЦ объяснили, почему Элладская Церковь не будет рассматривать «украинский вопрос» на Соборе 17
В Святогорской лавре отреставрируют Успенский собор к торжествам в честь 20-летия освящения 7
Верующие Буковины просят власти Черновцов проводить массовые гуляния после Петрова поста 25
В Сумах ко дню православной семьи открылась выставка женского творчества 13
В Одессе ко дню памяти святых благоверных князей Петра и Февронии православные организовали велопробег 19
В Виннице верующие УПЦ будут каждое воскресенье молиться возле захваченного Спасо-Преображенского собора 196
РПЦ: Консервативность Церкви и ее верность традициям не означают закрытость от мира 17
На Харьковщине верующие УПЦ крестным ходом почтили Песчанскую икону Богородицы 12

Тысячи верующих Украинской Православной Церкви на Одещине почтили память Тихвинской иконы Божией Матери.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, торжества прошли в день почитания чудотворного образа Богородицы 9 июля в Свято-Покровском скиту Свято-Успенского Одесского мужского монастыря в селе Мариновка Одесской области.

Праздничную Божественную литургию в этот день возглавил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, по завершении которой верующие прошли по скиту крестным ходом с Тихвинской иконой Богородицы.

Также в этот день митрополит Агафангел освятил новую купель которая находится в здании часовни в честь иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость".

Свято-Покровский скит Свято-Покровского мужского монастыря был основан на базе приходского храма решением Священного Синода Украинской Православной Церкви осенью 2015 года. С тех пор здесь активно проходят работы по строительству и благоустройству территории. Кроме того, на территории скита завершаются работы по строительству 4-х этажного корпуса будущего первого в Украине православного хосписа «Покров». Когда хоспис будет запущен в эксплуатацию, здесь будут находиться тяжелобольные люди, которым будет оказываться как духовная поддержка, так и необходимая медицинская помощь.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги