также в разделеПроисшествия
На Одесчине найден повешенным экс-глава РГА, у которого был конфликт с нардепом 49
Военный корабль РФ устроил провокацию в зоне учений «Си Бриз» 126
В Одессе умер мужчина, избитый охранником ночного клуба 17
За сутки на Донбассе ранены 5 военных, у еще 4 – боевые травмы 12
На Николаевщине 22-летний солдат-срочник умер от ранения в голову 52
На Донбассе погиб боец, почти два года находившийся в плену боевиков 43
Бил дубинкой и заставлял приседать: На Виннитчине полицейский издевался над мужчиной 29
В Лисичанске разрушается дом, жителей эвакуировали 63
В Скадовске мужчина нашел в квартире мертвыми сыновей и бывшую жену 80
Виновник смертельного ДТП с пассажирским автобусом арестован 24
В селе под Киевом сожгли магазин кандидата в нардепы 65
В ДТП на Киевщине сгорели двое военных 61
В Херсоне сожгли авто помощницы кандидата в нардепы 46
ООС: Боевики открывали огонь 17 раз и понесли потери 41
В Харькове произошло ДТП с участием полицейского, погибли два человека 44
На Львовщине два человека пострадали от укусов змей 47
ООС: Боевики совершили 16 обстрелов, один военный погиб, двое – ранены 29
ДТП в Польше с украинским автобусом: водитель уснул за рулем 45

В Тернопольском районе нашли повешенным 12-летнего мальчика.

Как сообщает пресс-служба облполиции, тело своего пасынка в летней кухне 9 июля обнаружил мужчина, 1972 года рождения. Мальчик повесился, привязав веревку к гвоздю в стене. Рядом стоял стул.

Оперативники после осмотра тела ребенка, следов насилия и самообороны не обнаружили. Мама несовершеннолетнего на заработках. Шестиклассник жил с отчимом и братом.

Одна из версий, которую разрабатывают правоохранители, что на такой шаг мальчик мог пойти после беседы с родителями. Накануне родители вычитали ребенка через неуважительное отношение к вещам – он за последнее время разбил два мобильных телефона.  

Соседи говорят, что отчим любил ребят и ухаживал за ними. Они всегда были чистые и ухоженные. Почему ребенок пошел на непоправимое – не понимают.

Данный факт правоохранители внесли в Едрей в соответствии со статьей 115 часть 1 УК с пометкой «самоубийство».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
2648 грн.
20
Теги