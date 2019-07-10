В Тернопольском районе нашли повешенным 12-летнего мальчика.
Как сообщает пресс-служба облполиции, тело своего пасынка в летней кухне 9 июля обнаружил мужчина, 1972 года рождения. Мальчик повесился, привязав веревку к гвоздю в стене. Рядом стоял стул.
Оперативники после осмотра тела ребенка, следов насилия и самообороны не обнаружили. Мама несовершеннолетнего на заработках. Шестиклассник жил с отчимом и братом.
Одна из версий, которую разрабатывают правоохранители, что на такой шаг мальчик мог пойти после беседы с родителями. Накануне родители вычитали ребенка через неуважительное отношение к вещам – он за последнее время разбил два мобильных телефона.
Соседи говорят, что отчим любил ребят и ухаживал за ними. Они всегда были чистые и ухоженные. Почему ребенок пошел на непоправимое – не понимают.
Данный факт правоохранители внесли в Едрей в соответствии со статьей 115 часть 1 УК с пометкой «самоубийство».
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время