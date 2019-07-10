Президент США Дональд Трамп не имеет права блокировать пользователей, которые критикуют или смеются над его сообщениями в микроблоге Twitter, поскольку это нарушает Конституцию США.

Такое решение приняла коллегия судей Апелляционного суда федерального округа США, сообщает Укринформ со ссылкой на The New York Times.

«Поскольку президент Трамп использует Twitter для правительственных дел, он не имеет права ограничивать некоторых американцев в чтении его сообщений и участии в дискуссиях в комментариях просто потому, что ему не нравятся их взгляды, единодушно решили трое судей Апелляционного суда федерального округа США», - сообщает издание.

Судьи объяснили в постановлении, что президент США нарушает первую поправку Конституции, которая гарантирует, среди прочего, свободу слова.

«Принимая это апелляционное решение, мы напоминаем сторонам и общественности, что если первая поправка к Конституции что-то значит, то прежде всего то, что лучшим ответом на неприятные слова по важным для общественности вопросам, являются дальнейшие высказывания, а не ограничения высказываний», - цитирует NYT комментарий судьи Баррингтона Паркера.

Издание напоминает, что иск против президента США Дональда Трампа подала группа заблокированных им пользователей социальной сети, возглавляемая директором Института первой поправки Колумбийского университета Джамилем Джаффером.

Белый дом пока не прокомментировал судебное решение.

Ранее в мае, когда аналогичное решение принял суд низшей инстанции, в администрации президента США объясняли, что аккаунт @RealDonaldTrump является личной страницей Дональда Трампа, и поэтому он готов распоряжаться им по своему усмотрению.

Однако теперь суд постановил, что поскольку страница используется для обнародования решений, касающихся важных государственных политик, американцы не могут быть лишены доступа к ней.

Ныне персональная страница Дональда Трампа в Twitter насчитывает около 62 миллионов подписчиков. Каждое его сообщение собирает тысячи комментариев, в которых обычно идут ожесточенные эмоциональные дискуссии между сторонниками и противниками президента.

Учитывая, что в Соединенных Штатах Америки действует система прецедентного права, решение может иметь более широкие последствия для правил использования социальных сетей всех чиновников, не только президента. Единственной инстанцией, высшей Апелляционного суда федерального округа, является Верховный суд США. Пока не сообщается, будет ли дело в дальнейшем рассматриваться именно там.