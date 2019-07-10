В Киеве правоохранители разоблачили группу «черных риэлторов», которые пыталась завладеть имуществом умерших граждан.

Как сообщает пресс-служба полиции, в состав группы входили адвокаты, частный нотариус, экс-судья Соломенского районного суда и другие лица. Стоимость имущества, которым пытались завладеть фигуранты, составляет почти 5,6 миллиона гривен.

Мошенническую схему по завладению имуществом умерших граждан организовал один из адвокатов.

В течение 2016-2018 годов путем подделки документов и завещаний фигуранты пытались завладеть имуществом умерших жителей Киева, а именно несколькими квартирами в центральных районах столицы и средствами на депозитных счетах. Надо отметить, что последние также занимались изготовлением документов и внесением в них недостоверной информации от имени умерших. В дальнейшем пакет необходимых документов передавали другим участника группы на регистрацию.

В результате следствия были собраны материалы, подтверждающие причастность группы лиц к попытке завладеть имуществом на сумму 5,6 миллиона гривен. Всем фигурантам было сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Сейчас досудебное расследование в отношении шести участников организованной группы завершено и в соответствии с требованиями ст. 290 Уголовно-процессуального кодекса Украины стороне защиты материалы досудебного расследования предоставлены для ознакомления.

Кроме того, следствие в отношении еще двух участников указанной группы (адвокатов) приостановлено, поскольку последних объявили в розыск.