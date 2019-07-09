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В воскресенье, 7 июля, в зоне боевых действий на Донбассе погиб 42-летний боец, бывший пленный боевиков Владислав Локтионов. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

«Командование Объединенных сил выражает соболезнования семье и близким солдата Владислава Локтионова, который умер от ранения в результате попадания мины вблизи населенного пункта Пивденне 7 июля. Светлая память герою. Вечная память всем погибшим за Украину», - говорится в сообщении.

Локтионов почти два года пробыл в плену боевиков «ЛНР». Все это время в своей воинской части он считался оставившим боевую позицию «самовольно», пишет Радио Свобода.

После освобождения из плена 2018 боец ​​доказал в суде, что не был дезертиром. Решение в его пользу принял Днепропетровский окружной административный суд. Суд обязал воинскую часть, где служил Локтионов, изменить формулировку о «самовольном оставлении части», которое приписывалось бойцу, и выплатить заработную плату за время плена.

Владислав Локтионов в 2015 году служил на Луганщине в составе 92-й механизированной бригады. После года службы попал в плен боевиков, где находился почти два года и получил инвалидность. Позже он вернулся на фронт.
ForUm

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