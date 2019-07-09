Член общественного совета в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил о перекрытии десятикилометровой зоны в связи с завтрашним визитом президента Владимира Зеленского в Чернобыльскую зону, однако позже ограничения были сняты.

«Сотни иностранных посетителей, прилетевших в Украину, чтобы увидеть Чернобыль, просто не попадут ни на ЧАЭС, ни в Припять. И даже заброшенный объект Чернобыль-2 не разрешен к посещению туристами, потому что он расположен в 10-км зоне, перекрывают на весь день», - написал он в Facebook.

«Я призываю ответственных за эту искусственно созданную чрезвычайную ситуацию, выполняя свою работу, задумываться о возможном негативном уроне и пытаться реализовать свои задачи без совковых широких мазков «перекрыть все здесь, пусть холопы ждут». Потому что в туризме среди «холопов», которые не смогут попасть на локации Зоны, всегда есть очень уважаемые иностранные визитеры и журналисты, которые транслируют свои впечатлении в мир. С туризмом надо вести себя осторожно. Как со своей репутацией», - подчеркнул Емельяненко.

В Управлении госохраны заявили, что в связи с возможным визитом президента Владимира Зеленского в Чернобыльскую зону не осуществляют никаких ограничительных мер в десятикилометровой зоне.

«Завтра, как и в любой другой день, все туристические объекты будут работать в обычном рабочем режиме, а иностранные и украинские туристы смогут посетить экскурсионные маршруты в Чернобыльской зоне в установленным порядке», - говорится в сообщении.