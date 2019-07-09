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В 2018 году в мире насчитывалось 18 миллионов человек с состоянием больше 1 миллиона долларов США. Это на 0,3 процента меньше, чем в 2017 году. Таковы данные консалтинговой фирмы Capgemini, представившей во вторник, 9 июля, соответствующий доклад, пишет DW.

Сокращение числа миллионеров наблюдается впервые за 10 лет, со времен кризиса 2008 года.

Совокупное состояние миллионеров также уменьшилось по сравнению с предыдущим годом – почти на 3 процентных пункта, до 68,1 триллиона долларов. «Падение рынков акций, как правило, бьет особенно сильно», - прокомментировал ситуацию эксперт компании Клаус-Георг Майер.

Германия по-прежнему среди мировых лидеров по числу долларовых миллионеров. Первое место занимают США, затем следуют Япония, Германия и Китай. Гражданством этих четырех стран обладает больше 60 процентов миллионеров в мире.
ForUm

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