Седьмой апелляционный административный суд подтвердил, что решение о введении моратория на использование русскоязычного культурного продукта является противоправным. Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В частности, сообщается, что 25 июня Седьмой апелляционный административный суд рассмотрел апелляционную жалобу Житомирского областного совета на решение Житомирского окружного административного суда от 28 февраля 2019 года по иску представителей «Оппозиционной платформы — За жизнь» о признании противоправным и недействительным решения депутатов Житомирского облсовета «О моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Житомирской области». Суд принял решение оставить без удовлетворения апелляционную жалобу Житомирского областного совета, а решение Житомирского окружного административного суда от 28 февраля 2019 года — без изменений. Таким образом, Седьмой апелляционный административный суд подтвердил, что решение о введении моратория на использование русскоязычного культурного продукта является противоправным.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» расценивает такое решение как безоговорочную, безусловную победу нашей партии. Мы выступили против «мораториев на публичное использование русскоязычного культурного продукта» как проявления политики насильственной украинизации, ставшей визитной карточкой клики Порошенко — Парубия. Мы выступили против циничного попрания законов и Конституции, статьей 10 которой гарантируется «свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины». Мы выступили против дискриминации по отношению к русскоязычным гражданам. И победили», — завили в партии.

Также «Оппозиционная платформа — За жизнь» приветствует политически незаангажированное, справедливое решение суда и ответственно заявляет, что, действуя в рамках правового поля, будет пресекать любые попытки ура-патриотов раскалывать страну.

«Мы не допустим насильственной украинизации общества. Мы поставим крест на политике пещерного национализма, которую режим Порошенко — Парубия возвел в ранг национальной идеи. Мы защитим конституционное право русскоязычных граждан говорить, общаться и учиться на русском языке, как это гарантировано Основным Законом Украины», — заявили в «Оппозиционной платформе — За жизнь».