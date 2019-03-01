Житомирский окружной административный суд отменил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области.

Соответствующее решение принято 28 февраля, сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что иск о признании противоправным и недействительным решения Житомирского областного совета от 25.10.2018 №1283 подала региональная организация политической партии «За життя».

Спор, в частности, был связан с тем, что оспариваемым решением ответчиком рекомендуется ввести мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Житомирской области до момента полного прекращения оккупации Российской Федерацией на территории Украины.

При рассмотрении дела в суде представители «За життя» настаивали на незаконности принятого облсоветом решения, «поскольку оно принято ответчиком вопреки положениям Конституции Украины, других законов Украины и потенциально будет иметь влияние на лиц, которые в любой сфере будут иметь намерение использовать русскоязычный культурный продукт». Кроме того, по мнению представителей истца, решение совета не указывает, на какой именно русскоязычный культурный продукт и в каких формах наложен мораторий.

В свою очередь, представители Житомирского облсовета обратили внимание суда на то, что принятие такого решения было необходимой мерой для борьбы в мощной гибридной войне, которую ведет Россия; имело целью уменьшения напряженности в обществе, защиты украинского информационного пространства от воздействий государства агрессора и преодоления последствий длительной лингвистической русификации.

Кроме того, представитель ответчика акцентировал основное внимание на том, что решение совета носит рекомендательный характер и не ограничивает частные права как истца и других лиц, проживающих на территории Житомирской области.

По результатам рассмотрения дела суд принял решение в пользу Житомирской региональной организации политической партии «За життя».

Напомним, в октябре 2018 депутаты Житомирского областного совета ввели мораторий на публичное использование на территории области русскоязычного культурного продукта.