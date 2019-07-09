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В Одессе состоялся велопробег, приуроченный ко дню памяти святых благоверных князей Петра и Февронии, небесных покровителей семьи.

Фото: Одесская епархия УПЦ

Спортивная акция проходила по инициативе Молодежного отдела, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии.

«В нынешнем году к велопробегу присоединилось больше участников - это одесская молодежь, священнослужители, молодые семьи.

Две колонны выдвинулись с поселка Котовского и района Таирово на Соборную площадь, а оттуда отправились в парк Шевченко, где всех участников ждал пикник», - рассказали в епархии.

По словам руководителя Молодежного отдела протоиерея Максима Омельченко, акция призвана напомнить одесситам о ценности семьи, покровителями которой издавна являются святые Пётр и Феврония.

Также отец Максим отметил, что у молодежи сегодня не так много возможностей заниматься спортом и активно проводить время вместе со сверстниками и единомышленниками. Поэтому Одесская епархия стремится помогать молодым людям в организации их свободного времени.
ForUm

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