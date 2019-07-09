8 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, из них 7 раз – с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, говорится в сводке ООС.
Также противник открывал огонь по позициям ВСУ из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил, «Север» - 5 раз.
В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.
По данным разведки 8 июля двух оккупантов уничтожено и трое ранены.
С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время