8 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, из них 7 раз – с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, говорится в сводке ООС.

Также противник открывал огонь по позициям ВСУ из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил, «Север» - 5 раз.

В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки 8 июля двух оккупантов уничтожено и трое ранены.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил.