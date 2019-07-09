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Вечером 8 июля в полицию Херсонской области поступило сообщение от местного жителя о возгорании авто в центре Херсона. На место выехала следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции и работники ГосЧС, сообщает пресс-служба облглавка.

Полицейские предварительно установили, что автомобиль принадлежит местной жительнице, юристу, профессиональному адвокату, которая является доверенным лицом кандидата в народные депутаты по одному из избирательных округов в Херсоне.

Предварительная правовая квалификация события - ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются возможные свидетели и очевидцы.

Следователи рассматривают несколько версий произошедшего, основная из которых связана с профессиональной деятельностью потерпевшей. Первоочередные следственные действия продолжаются.

Кандидат в нардепы от «Слуги народа» по округу №182 (Херсон) Павел Павлиш сообщил, что подожженный автомобиль принадлежит его доверенному лицу.

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«Сегодня моему доверенному лицу подожгли авто. Напротив штаба Слуга Народу - Команда Зеленского в Херсоне и Крыму. Нас не испугать!» - говорится в заявлении партии.

Он высказал предположение о якобы причастности к инциденту представителей бывшей Партии регионов экс-президента Виктора Януковича.
ForUm

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