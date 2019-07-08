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В Изюме Харьковской области 7 июля прошла вторая часть крестного хода Украинской Православной Церкви с чудотворной Песчанской иконой Божьей Матери с молитвами о мире и благополучии в Украине.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Изюмской епархии, крестный ход начался от Преображенского храма и прошел до Крестовоздвиженского храма города. 

В Крестном ходе приняли участие духовенство города и Изюмского благочиния УПЦ, братия Песчанского мужского монастыря, прихожане изюмских храмов и паломники. 
По окончании крестного хода в Крестовоздвиженском храме было совершено славление у чудотворного образа Божией Матери.

Третья часть Крестного хода - заключительная - состоится 14 июля в 16.00. Крестный ход пройдет от Крестовоздвиженского храма по ул. Соборной, через пешеходный мост по ул. Замостянской к памятнику Песчанской иконы Божьей Матери, где состоится молебен, по окончании которого крестный ход продолжится по ул. Московской к Вознесенскому кафедральному собору.
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