Появилось видео с камер наблюдения в Раздольненском изоляторе временного содержания, на котором зафиксирован момент столкновения между украинским политзаключенным Владимиром Балухом и бывшим начальником изолятора Валерием Ткаченко. Соответствующая видеозапись появилась в распоряжении проекта Радио Свобода Крым Реалии.

Именно после инцидента на видео Ткаченко заявил, что Балух его якобы избил. Из-за этого против украинского политзаключенного открыли второе уголовное дело.

Как отмечается, видео с камер наблюдения было приобщено к материалам дела Балуха, его демонстрировали на суде в прошлом году. Тогда сторона Ткаченко подтвердила, что он есть на видео.

«Там совершенно очевидно просматривается удар со стороны Ткаченко в спину Балуху. После чего у Балуха возникла естественная нормальная реакция: когда тебя бьют сзади, у тебя просто срабатывает рефлекс. И он махнул рукой», – заявила адвокат Балуха Ольга Динзе.



Как известно, в январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту. Судья Тимур Сльозко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор сократили на два месяца – до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

19 марта Балух объявил голодовку, которую прекратил в октябре.

5 июля подконтрольный России Раздольненский районный суд приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривен).

С 29 марта 2019 года Балух находится в российской исправительной колонии №4 города Торжок Тверской области России.

Сейчас он незаконно содержится в колонии РФ, в которой к нему относятся крайне предвзято и нетерпимо, зная его украинскую позицию и борьбу с российской репрессивной системой. Пребывание украинского активиста в российской колонии создает серьезные угрозы его жизни и здоровью.