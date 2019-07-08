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Представлен официальный трейлер фильма «Иловайск», основанного на реальных событиях 2014 года. Режиссером картины выступила Иван Тимченко.

По сюжету, командир штурмовой группы батальона «Донбасс» Бишут, раненый в бою за Иловайск, чудом остается жил в оккупированном городе. Его разыскивает назначенный комендантом Иловайска российский офицер Рунков, для которого эта война превратилась в личную трагедию, и он жаждет не справедливости, а мести. Но кто из них на самом деле оказался в ловушке?

В главных ролях снимались Тарас Костанчук, Анастасия Ренард, Руслан Сокольник, Сергей Дзялик, Олег Драч, Александр Мавриц, Евгений Ламах.

В прокат картина выйдет к пятой годовщине Иловайской трагедии – 29 августа этого года.
ForUm

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