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Представители территориальной общины села Круты Черниговской области 6 июля проголосовали за принадлежность к ПЦУ местной религиозной общины.

Фото: Вести

Жители села, которые приняли участие в незаконном голосовании, состоявшемся при активной поддержке местного кандидата в депутаты от ВО «Свобода» Владимира Брюховецкого, не являются постоянными прихожанами Свято-Михайловского храма, не знают ключевых православных молитв и руководствуются исключительно политическими мотивами, отметили в своем сюжете журналисты «Klymenko Time».

«Так называемый "переход прихода" происходил с явным нарушением закона, – подчеркнули авторы сюжета. – Потому что согласно законодательству такой переход может произойти только по решению местной религиозной, а не местной громады. То есть по решению жителей-прихожан, которые регулярно посещают конкретно этот храм. Этого сделано не было. Более того, в момент фейкового собрания почти вся религиозная община во главе с местным настоятелем протоиереем Василием Вильховецким в этот момент молилась в храме».

Журналисты имели возможность лично убедиться в том, что участники собрания территориальной общины, а это 119 человек, из которых 114 проголосовали «за» переход в ПЦУ, «не ходят в храм на постоянной основе, не знают ключевых молитв православия и пришли на собрание исключительно по политическим мотивам».

«Я в службу особо не вникаю, но они поют на русском, а нам надо, чтобы пели на украинском», – заявила одна из участниц собрания.

На собрании также присутствовали несколько верующих канонической УПЦ, которые пришли удостовериться в незаконности данного голосования и остались на мероприятии, несмотря на протесты и голословные обвинения в их адрес со стороны активистов ПЦУ.

«Лично я пришла сюда, чтобы убедиться, что здесь происходит собрание не религиозной общины, потому что религиозная община – это люди, которые ходят в церковь», – сказала прихожанка УПЦ.

В собрании приняли участие 119 сторонников новой церковной структуры. Священнослужитель ПЦУ Сергей Чубченко отметил, что о проведении собрания религиозной общины в Крутах было объявлено заранее и непонятно, почему большая часть жителей села его проигнорировала. Тем не менее по результатам этого мероприятия было принято решение о перерегистрации устава религиозной общины, что, по мнению авторов сюжета, дает возможность местным праворадикалам напасть на храм и захватить его.
ForUm

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