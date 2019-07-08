7 июля вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них 6 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, вооружение танков, минометов калибра 120 и 82 мм, говорится в сводке ООС.

Противник открывал огонь по позициям ВСУ из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил, «Север» - 6 раз.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения, еще один – боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки 7 июля двух оккупантов уничтожено.

С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил.