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Делегация Великобритании присоединилась к странам, заявившим о демарше в ПАСЕ из-за подтверждения полномочий российской делегации в ассамблее. Об этом сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев.

«К совместному заявлению по результатам демарша в ПАСЕ делегатов семи стран, кроме представителей Швеции, присоединился глава делегации Великобритании. Работаем дальше», – написал он в Facebook.

Напомним, в ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

ПАСЕ начала процедуру обжалования полномочий российской делегации по требованию представителей нескольких национальных делегаций

После этого украинская делегация решила остановить работу в ПАСЕ.

26 июня ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.

Представители 7 государств-членов Совета Европы в ее парламентской ассамблеи объявили совместное заявление о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения россиян.

 
ForUm

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