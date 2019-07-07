Когда власти декларируют начало нового режима, сложно ожидать вменяемых изменений, глядя на состояние дел в правоохранительной системе, в данном случае – в полиции. Пока у руля стоит мент «старой закалки», которого люстрация обошла стороной, во главе Нацполиции – каких результатов ожить от правоохранителей? Беглый взгляд на список «достижений» главаря Нацполиции – и все становится ясно: реформа обречена, пока на его место не придет новый человек, вероятно, из той же команды Зеленского.

Чего стоит хотя бы недавняя трагедия с гибелью 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком. За ней последовал какой-то абсурд в действиях правоохранителей. Тогда, 1 июня 2019 года, два сотрудника полиции в нетрезвом состоянии развлекались стрельбой по банкам прямо посреди жилого квартала и случайно попали в мальчика, играющего на площадке. Эта ситуация продемонстрировала кадровую катастрофу в рядах полиции, угрожающую жизням людей! Казалось бы, после такого из Нацполиции должны были сходу выставить за дверь пару-тройку ответственных из руководства, которые «недосмотрели» кому в руки оружие дают. Но дело обернулось несколько иначе: экспертиза, местные чиновники, прокуратура – все покрывали полицейских. А начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова ждало не увольнение, а повышение – он стал руководителем полицейских сил в зоне проведения Операции Объединенных сил. При чем в самом МВД ясно дали понять: данное решение было принято без согласования с Министерством внутренних дел! При этом стоит отметить, что после данной трагедии Министра внутренних дел начали обильно поливать грязью «недоброжелатели», полностью игнорируя тот факт, что данная ситуация, в общем-то, и не связана на прямую с деятельностью МВД, исполняющим стратегическую функцию: планирует и задает направление деятельности и реализации госполитики касательно борьбы с преступностью.

В целом, претензий к самому МВД в плане работы как таковых и нет: Министерство работает слаженно, как в прочем и Нацгвардия, ГСЧС, пограничная служба. Но полиция, похоже, отбилась от рук. Впрочем, на пике политических противостояний, накануне выборов и не удивительно: страсти накаляются, люди переобуваются на ходу. Может, и Князеву кто-то на стороне уже намекнул о «сочных» перспективах на будущее?

Сергей Князев в правоохранительной системе еще с 92-го года: и во времена Януковича и всех предшествующие режимов служил на разных должностях. Возглавлял управление полиции в Закарпатской и Ровенской области в 2015-2016 годах, но проблемы контрабанды и незаконной добычи янтаря за это время к решению не приблизились ни на йоту. Потом, в 2017-м, Кабмин единогласно утвердил кандидатуру С.Князева на должность главы Нацполиции. Впрочем, назвать Сергея Князева неэффективным язык тоже не поворачивается – за 2,5 года работы главой Нацполиции он действительно «добился результата», но может не совсем того, которого ожидало общество: проституция, теневые схемы, игральный бизнес зацвели буйным цветом. Дело в том, что глава Нацполиции якшается с «верховным столичным сутенером» Артуром Палатным – он же нардеп из команды В.Кличко. Так столичные теневые бизнесы нашли себе нового надежного, сговорчивого покровителя в правоохранительной структуре. И должно быть неплохо этот «бизнесмен» подзаработал, если взглянуть на перечень его активов, оформленных, как возится у большинства «добропорядочных» чиновников, на жену. Бывшую, правда. Согласно данным портала bihus.info Виктория Князева располагает 7-ю квартирами, элитным автопарком, двумя земельными участками и авто: Volkswagen Tuareg 2013 года, Mercedes e350, Mercedes Vito 2011 года. При этом по данным реестра юрлиц г-жа Князева бизнесом никогда не занималась, а сам Князем декларирует 2 млн грн зарплаты и квартиру в Броварах.

В «копилку достижений» главы Нацполиции добавим еще отток профессиональных кадров за время предводительства Князева и нераскрытые преступления. Например, смертельная перестрелка зимой 2016 в с.Княжичи так и не была раскрыта. Это была спецоперация по задержанию банды вероятных грабителей, но во время ее проведения между различными подразделениями полиции началась перестрелка - погибли двое полицейских разведчиков, двое сотрудников полиции охраны и командир группы спецназа КОРДа.

Кстати, одного из руководителей этой трагической спецоперации – Германа Приступу, теперь назначили замглавы киевской полиции. Так что вопрос кадровых назначений при Князеве заслуживает особого внимания, особенно, учитывая, что к гибели полицейских в той операции в частности привели и ошибки их руководства при проведении операции, а после трагедии Приступу привлекали к ответственности. И вот его назначают на новую должность.

Впрочем, Князев самый обычный человек из системы. Такой же, как и множество других, от которых мы понемногу пытаемся вычистить наше государство с переменным успехом. Но раз уж вознамерились ломать старый строй, едва ли это получится сделать, оставляя на местах старых, поднаторелых «ментов», каким и является Князев.