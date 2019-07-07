Как сообщает Думская, оказалось, что в заложниках удерживали двоих девушек. Их вывели из здания и посадили в скорую помощь. Они серьезно не пострадали.

Неизвестный зашел, закрыл двери, приставил к горлу одной из двух сотрудниц нож. Сработала тревожная кнопка.

Преступник требовал один миллион долларов и вертолет. В ходе переговоров злоумышленник согласился снизить претензии до 100 тысяч долларов.

В ходе операции его задержали и посадили в автозак. Злоумышленник 1994 года рождения, уроженец Одесской области.

Ранее сообщалось, что в Одессе в одном из финансовых учреждений в Суворовском районе злоумышленник взял в заложники сотрудницу.