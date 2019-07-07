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Фильм, основанный на реальных событиях, выйдет на широкие экраны в августе.

По сценарию, командир штурмовой группы батальона «Донбас» Бишут был ранен в бою за Иловайск. Он чудом остается живым в оккупированном городе. Его разыскивает назначенный комендантом Иловайска российский офицер Рунков, для которого война стала личной трагедией, и он жаждет не справедливости, а мести.

Главными героями фильма стали Тарас Костанчук. Анастасия Ренард, Руслан Сокольник, Олег Драч, Евгений Ламах и Александр Мавриц.

На широких экранах фильм появится 29 августа.
ForUm

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