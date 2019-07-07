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В субботу, 7 июля, с начала суток российские оккупационные войска семь раз открывали огонь по позициям ВСУ, потери среди украинских военнослужащих не зафиксированы.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что 8 раз боевики осуществляли обстрелы с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, обстрелы велись в районе Широкиного, Лебединского, Марьинки, Паврополя, Богдановки, Водяного, Гнутового, Старогнатовки, Красногоровки, Хутора Свободного, Пищевика, Новотошковского, Новолуганского, Южного, Светлодарска. По данным разведки 6 июля трех оккупантов было уничтожено.

С начала текущих суток, 7 июля, боевики пять раз обстреляли позиции Объединенных сил - в районе Широкиного, Новолуганского, Новоалександровки и Золотого-4.
ForUm

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