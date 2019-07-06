также в разделеПроисшествия
На борту задержанного возле Гибралтара танкера есть украинцы 28
Полиция назвала вероятную причину смерти гардеробщицы Верховной Рады 59
Возле Золотого боевики обстреляли патруль ОБСЕ 13
За минувшие сутки в ООС погиб 1 военный, 6 – ранены 22
На озере Свитязь утонули двое детей 29
Работницу Верховной Рады нашли мертвой 46
Умер 25-летний солдат, подорвавшийся на фугасе под Марьинкой 38
Под Одессой задержали молдаванина, развращавшего малолетних девочек 64
Лесной пожар на Луганщине локализован 19
На Львовщине ребенка засыпало песком 14
На Луганщине горит заминированный лес, есть пострадавшие 120
В Харькове кандидата в нардепы забросали яйцами и зеленкой 78
ГБР расследует падение самолета на Харьковщине 25
В ДТП на Харьковщине погибла семья, ребенок в больнице 70
Во Львове парень устроил стрельбу в маршрутке и прикинулся больным 61
Двух полицейских подозревают в халатности, приведшей к гибели 3-летней девочки 73
ООС: Боевики совершили 13 обстрелов, потерь нет 15
На Харьковщине разбился учебно-боевой самолет 102

5 июля вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 12 раз – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, говорится в сводке ООС.

Противник открывал огонь по позициям ВСУ из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил, «Север» – 13 раз.

В результате вражеских обстрелов двок украинских военнослужащих получили ранения, еще четыре – боевое травмирование.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ.

По данным разведки 5 июля двух оккупантов уничтожено и трое ранены.

С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
4204 грн.
9
Теги