5 июля вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 12 раз – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, говорится в сводке ООС.

Противник открывал огонь по позициям ВСУ из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил, «Север» – 13 раз.

В результате вражеских обстрелов двок украинских военнослужащих получили ранения, еще четыре – боевое травмирование.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ.

По данным разведки 5 июля двух оккупантов уничтожено и трое ранены.

С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил.