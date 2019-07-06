Бескидский отдел пограничной службы Польши совместно с Центральным следственным бюро полиции (CBŚP) и Национальной налоговой администрацией (KAS) уличили в Силезском воеводстве подпольный цех по производству табачных изделий.

Как сообща Польское Радио, задержаны 14 человек, в том числе граждан Польши и Украины, изъято почти 6 млн штук сигарет и более 2 тонн табака. Убытки государства оценили более чем 8 млн злотых (1,9 млн евро).

Как сообщили в Бескидском отделе пограничной службы, операцию по задержанию и ликвидации незаконного цеха в городе Пекары Шленске провели в понедельник. Мероприятия были осуществлены на основании информации нидерландской налоговой службы, а всю операцию координировал Европол.

«В одном из частных объектов выявлена полная линия по производству и упаковке сигарет, в том числе специализированные машины и сырье, необходимое для их изготовления. Там обнаружили также большое количество готовых сигарет и табака. В то же время во втором объекте обнаружили склад, где было несколько килограммов табака», - сообщила майор Эльжбета Пикор с Бескидского отдела Пограничной службы.

Во время операции правоохранители задержали всего 14 человек в возрасте от 24 до 43 лет, в том числе 2 поляков и 12 граждан Украины. Одного из поляков разыскивали на основании ордера на арест за предыдущие преступления.

Задержанные украинцы имели действительные документы, легализующие их пребывания в Польше.

Незаконная деятельность продолжалась с 2018 года. Сигареты вывозили из Польши и продавали в других странах Европейского Союза под видом одной из известных иностранных марок.