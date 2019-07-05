По данным опроса, проведенного в июне, не одобряют работу президента России Владимира Путина 31% респондентов, еще 41% считают, что в целом «страна движется неправильным путем»

Об этом сообщается на сайте «Левада-центра», пишет Укринформ.

В течение всего 2019 года эти показатели остаются стабильными, неодобрение деятельности Путина – 31-35%, неодобрение пути развития государства – 40-46%.

По данным социологов, Дмитрием Медведевым на посту председателя правительства довольны только 36% опрошенных, недовольны - 62%. В целом работу правительства положительно оценивают 43% россиян, отрицательно - 55%. Деятельность Госдумы удовлетворяет 38% респондентов, не удовлетворяет - 59%.

Ранее, в мае, «ВЦИОМ» опубликовал данные о падении рейтинга доверия Путину до минимума за последние 13 лет – около 32%. В Кремле удивлены – почему рейтинг доверия к президенту падает, а уровень электоральной поддержки растет. После этого социологи пересчитали рейтинг по новой методике. И тогда оказалось, что Путину доверяют больше 72%.