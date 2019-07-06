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Задержанный сотрудниками Федеральной службы безопасности России по обвинению в госизмене россиянин Александр Воробьев оказался помощником полномочного представителя президента Владимира Путина в Уральском федеральном округе, сообщила пресс-служба ФСБ.

5 июля Воробьев предстал перед судом в Москве, передает Радио Свобода.

В ФСБ сообщили, что выдвинутые обвинения предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.

По сообщению российских СМИ, Воробьев в течение года работал помощником Николая Цуканова, представителя Путина на Урале.

Суд рассматривал ходатайство следствия об аресте Воробьева в закрытом режиме.

Воробьев был задержан 4 июля, об этом стало известно на следующий день. Подробности его дела не сообщаются.

В прошлом ФСБ открывала расследование по статье о государственной измене против ученых, работников правоохранительных органов и даже своих работников. Дело Воробьева, вероятно, является первым случаем преследования по такой статье высшего государственного чиновника.
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