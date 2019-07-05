Украина, в ответ на скандальное возвращение российской делегации в ПАСЕ, решила временно приостановить свою работу в организации. Этот демарш поддержали еще семь государств, граничащих с РФ. В самой ПАСЕ отстранению Украины не особо рады и даже просят нас вернуться. Но зачем?

Украина больше не желает видеть международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы на внеочередных парламентских выборах. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий недавно подписал письмо к президенту ПАСЕ Лилиане Мори Паскье об отзыве его приглашения для такой делегации. Перед этим соответствующее решение принял комитет Верховной Рады по иностранным делам. Кроме того, народные депутаты поддержали решение о приостановлении участия постоянной украинской делегации в работе ПАСЕ.

Поводом для этого послужила резолюция Парламентской ассамблеи о возвращении в ряды организации делегации РФ (с 2014 года российская делегация из-за аннексии Крыма и оккупации территорий Донбасса была лишена права голоса и не могла занимать должности в руководстве ПАСЕ) без применения к ней санкций.

Украину поддержали и другие страны. Швеция, Эстония, Грузия, Латвия, Литва, Польша и Словакия также решили досрочно покинуть летнюю сессию ПАСЕ.

Украинская делегация, в сердцах, даже стала поговаривать о необходимости вовсе покинуть организацию.

Однако от такого шага нас рьяно принялись отговаривать даже те, кто поддержал возвращение в ПАСЕ России.

«Мы, конечно, приняли во внимание ту реакцию, с которой выступила украинская делегация в ПАСЕ. Со своей стороны, я бы хотела, чтобы эта делегация и в дальнейшем отыгрывала своей работой положительную роль в этой организации», - заявила, к примеру, посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

Подобного мнения придерживаются и в Великобритании. В частности, глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл посоветовал украинским представителям не рубить с плеча: «Мой совет, как большого друга Украины, заключается в том, чтобы оставаться в организации и отстаивать свои принципы. Не опускайтесь до уровня Российской Федерации. Оставайтесь в комитетах, как бы трудно ни было сидеть рядом с людьми, которые, по вашему мнению, не должны там быть. Нам надо пересилить себя и бороться. Я хотел бы, чтобы Украина, Грузия, Молдова, страны Балтии и все, кто голосовали вместе, оставались и защищали права человека, в которые мы верим».

Какие же последствия могут грозить Украине в случае выхода из ПАСЕ? И почему делегаты других стран все же просят нас передумать?

Уйти нельзя остаться

Формальной причиной возврата делегации РФ в состав ПАСЕ стала невозможность россиян, в случае отсутствия ее представителей в Ассамблее, обращаться в ЕСПЧ за защитой своих прав. Учитывая, что в Кремле давно наплевали на права человека (доказательством чему, в том числе, служат шитые белыми нитками дела украинских узников, незаконно удерживаемых в местах лишения свободы в РФ), а выполнять или не выполнять предписания международных судов решает в России только Путин (реакция – точнее, ее отсутствие - на решение Международного морского трибунала о немедленном освобождении украинских моряков тому подтверждение), реальная причина возвращения россиян в ПАСЕ совсем иная. Она значительно менее благородна и вообще меркантильна – в Парламентской ассамблее заскучали без российских денег. Ведь РФ, не имея возможности влиять на решения ПАСЕ, просто не платила членские взносы в бюджет ассамблеи.

Кстати, именно на это, сразу после возвращения РФ в ПАСЕ, указывали и в МИД Германии (ее делегация проголосовала «за»), прямо требуя от России заплатить долги – ни много ни мало, почти 100 миллионов евро. «Мы будем продолжать напоминать России об обязательствах, которые она взяла на себя в отношении членства в Совете Европы. Это включает в себя скорейшее возобновление российских членских взносов», — заявлял глава МИД Германии Хайко Маас.

Однако европейцы просчитались. Хотя Россия на данный момент и возобновила платежи, уплатив пока только 33 миллиона евро, вовсе не факт, что она заплатит остальную часть долга. По крайней мере, именно к этому Минфин РФ уже призывают депутаты Госдумы РФ.

«Насколько я понимаю механику действий министерства финансов: мы платим за этот год, когда мы вернулись, и не платим, что было бы в этом случае совершенно естественным, за годы нашего отсутствия… С этой точки зрения вопрос выплат, на мой взгляд, весьма проблемный. Если Минфин придерживается именно этой механики, то эта механика корректная», – сказал председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Ведущий научный сотрудник Института истории НАН Украины Андрей Мартынов отмечает, что решение комитета Верховной Рады о приостановке работы украинской делегации в ПАСЕ слишком импульсивное, и выглядит не более, чем предвыборным пиаром. «Депутаты хотят показать электорату свою принципиальность в противостоянии агрессии РФ. Но на самом деле вопрос участия или выхода из ПАСЕ будет решать новый состав депутатов Верховной Рады, который будет избран 21 июля», - напоминает Мартынов.

С таким мнением согласен и эксперт программы «Международная и внутренняя политика» Украинского института будущего Игар Тышкевич: «ПАСЕ – это консультативно-совещательный орган при Комитете министров. Грубо говоря, консультативный совет при консультативном органе. И у нас на ПАСЕ обращают так много внимания только по одной причине – там участвуют наши депутаты, которые любят пиар и любят показать победу».

По его словам, на самом деле вопрос присутствия страны в ПАСЕ или выхода страны из организации более обширный. Конечно, выход Украины не настолько проблемный для ПАСЕ, как выход России. Однако, в любом случае, это вызов для ПАСЕ и Совета Европы с точки зрения необходимости их существования. Для Украины же вызов в другом. «Если это (выход из ПАСЕ, - УНИАН) будет только инициативой наших парламентариев, то мы, рано или поздно, должны будем туда вернуться. И тогда мы будем выглядеть, мягко говоря, глупо», - считает эксперт.

Поэтому куда логичнее выглядели бы консультации представителей комитета иностранных дел Верховной Рады с аналогичными комитетами тех государств, которые поддержали украинский демарш, для выработки с ними общей стратегии действий. «Когда сразу несколько государств приостанавливают участие в ПАСЕ, это уже более масштабная проблема для Совета Европы. И только при таком сценарии есть шанс для Украины», - говорит Тышкевич.

К сожалению, судя по реакции отдельных стран-участников демарша, ни о каких консультациях речь, к сожалению, не шла. Как результат, Литва, Грузия и Эстония уже решили не торопиться даже с приостановкой работы своих делегаций в ПАСЕ. «Уход из ПАСЕ означает, что больше не будет возможностей влиять на происходящее в ассамблее. Например, выбирать судей Европейского суда по правам человека или руководителей организации», — объяснила в интервью латвийским СМИ парламентский секретарь МИД Латвии Занда Калниня-Лукашевица.

Уход Украины как подспорье для РФ

Эмоциональное решение о «выходе» из ПАСЕ демонстрирует, скорее, не принципиальность Украины, а нашу слабость, считает Андрей Мартынов. Более того, Россия уже воспользовалась ситуацией. «Информационно РФ использовала выход украинской делегации из ПАСЕ в качестве доказательства «неконструктивности» украинской стороны, готовности конфликтовать с РФ в любом месте и в любое время, даже без соответствующего ресурсного обеспечения. Возвращение российской делегации показало раскол ПАСЕ на «старую» и «новую» Европу, или - в русской терминологии – «традиционную немецко-французскую Европу» и «проамериканскую Европу». Такой раскол и является стратегической целью действий РФ. Невольно оставлением ПАСЕ украинская делегация помогла такой политике. В конце концов, отсутствующий всегда неправ, ведь его проблемы решают другие без него и за его счет», - отмечает эксперт.

Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко напоминает, что последствия выхода Украины из ПАСЕ могут быть сродни опыту СССР и Совбеза ООН. «В свое время СССР, из-за того, что делегацию Китая представлял Тайвань, а не КНР, в знак протеста отказался принимать участие в голосовании Совета Безопасности ООН. В результате, Совбез ООН оперативно, без СССР, принял решение и США направили свои войска в качестве миротворцев ООН в Корею, чем фактически приостановил полную оккупацию коммунистами Корейского полуострова. Де-факто, СССР красиво хлопнул дверью и потерпел поражение в Корее. Но история нас учит только тому, что она ничему не учит. Сегодня Украина может также красиво «уйти» из ПАСЕ и, возможно, заработать на эффекте «хлопка дверью». Но стратегически мировой статус Украины приблизится к статусу Беларуси, которая также не входит в ПАСЕ», - объясняет Петренко.

В этом случае, по словам заместителя директора Института исследования российской агрессии Игоря Ледника, возврат России в ПАСЕ фактически позволит ей провести осенью этого года референдум по принятию «конституционного акта союзного государства» России (с украинским Крымом в своем составе) и Беларуси. И в ПАСЕ на это вновь закроют глаза.

Эксперты убеждены, что избежать такого исхода можно было бы, если бы в Украине появилась политическая воля по возврату к Будапештскому меморандуму вместо заявлений об отсутствии альтернатив Минским соглашениям. И в этом ключе Украина, оставшись в ПАСЕ, должна инициировать выполнение рекомендации ПАСЕ от 9 апреля 2014 года, согласно которой, в случае дальнейшей российской военной агрессии против Украины, ПАСЕ рекомендовала странам-гарантам и другим заинтересованным европейским государствам рассмотреть возможность заключения дополнительных соглашений к Будапештскому меморандуму, которые бы гарантировали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.