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В Киево-Печерской лавре совершено освящение накупольных крестов и наружных икон барабана купола для надвратной Свято-Троицкой церковью, которая находится над главным входом в Печерскую обитель.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Лавры, богослужение и освящение совершил благочинный обители архимандрит Антоний. 

Троицкая надвратная церковь была построена в 1106-1108 годах бывшим черниговским князем, который принял монашество и 36 лет подвизался в Печерском монастыре — преподобным Николой Святошей.  После сильного повреждения Успенского собора во время монгольского нашествия в 1240 году Троицкая надвратная церковь на некоторое время стала главной церковью монастыря. Это единственное из строений Киево-Печерской лавры и единственный храм обители, который остался неповрежденным со времен Киевской Руси и сохранился до сего дня.

В настоящее время Троицкая надвратная церковь реставрируется, и совместными усилиями Киево-Печерского монастыря и историко-культурного заповедника, который расположен на территории Верхней лавры, работы подходят к завершению. Вызолоченные после реставрации накупольные кресты в скором времени будут водружены на купола древнейшей церкви Лавры.
ForUm

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