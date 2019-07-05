За минувшие сутки, 4 июля, вооруженные формирования РФ 30 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что боевики 11 раз вели обстрел из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны 14 раз.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, трое - получили ранения и еще трое - боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки, 4 июля двое оккупантов уничтожены и один – ранен.

С начала текущих суток враг 6 раз обстрелял позиции Объединенных сил.