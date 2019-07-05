также в разделеОбщество
Арестован работник предприятия ОПК, 5 лет шпионивший на Россию 27
Штаб ООС: РФ увеличивает количество войск возле украинской границы 17
4 июля. Картина дня 17
Украины в Риме протестовали против визита Путина 130
Коболев рассказал, сколько дал денег на благотворительность 29
Нацсовет обжалует отмену штрафа для «Интера» 18
Суд отложил заседание по делу Вышинского из-за замены прокуроров 19
Пожар в заминированном лесу на Луганщине потушили 16
Задержан подозреваемый в повреждении монумента советским воинам 21
СБУ вывезла из «ДНР» возможного свидетеля в деле о катастрофе МН17 275
В порт Одессы зашли сразу четыре корабля НАТО 38
НАПК нашло нарушения в декларации Шуфрича, он назвал это «местью Порошенко» 93
Количество украинских заробитчан в Польше увеличилось в пять раз 42
Эскалация на Донбассе может оставить без воды 3,2 миллиона человек 39
СМИ: Друг главы офиса президента слил «родной» фирме застройку Рыбальского 26
Руководители страховой компании украли у клиентов 40 миллионов 87
Спецпредставитель ОБСЕ Сайдик поблагодарил Медведчука за освобождение украинцев 19
На Херсонщине полицейского начальника задержали за вымогательство 34

Польский Институт национальной памяти объявил о поисках пострадавших лиц и свидетелей «геноцида, совершенного в период 1939-1945 гг. членами ОУН-УПА».

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу посольства Польши в Киеве.

Отмечается, что Комиссия по расследованию преступлений против польского народа (КРПпПН), отделение в Люблине, ведет расследование по делу «преступлений геноцида, совершаемых на территории Волынского воеводства в период 1939-1945 гг. членами ОУН-УПА и другими лицами-соучастниками».

Согласно сообщению, речь идет об убийствах нескольких десятков тысяч мужчин, женщин и детей польской национальности, физическом, психическом издевательстве над поляками, уничтожении или похищении их имущества, а также применении других репрессий и бесчеловечных поступков для создания условий жизни, которые несли угрозу их физического уничтожения, или заставляли покидать свои дома и бежать с территории Волынского воеводства, а также других форм нарушения прав человека.

«Мы обращаемся к потерпевшим, членам их семей, свидетелям и всем тем, кто владеет информацией на тему преступлений, в том числе к тем, у кого есть фотографии замученных, списки жертв или другая документация, которая может быть пригодной в расследовании, с призывом наладить контакт с указанной Комиссией», - сообщили в посольстве.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Варшава ждет от Киева дегероизации УПА.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
3082 грн.
13
Теги