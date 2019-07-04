также в разделеРелигия
Глава УПЦ КП Филарет сравнил себя с Христом, а Епифания - с Иудой 5
Православная молодежь Закарпатья проводит неделю благотворительности 7
Верующие села Карапчов на Буковине за три недели построили помещение для богослужений 14
Парубий заявил, что законы об украинском языке и о деятельности Церкви не будут отменены ни при каких условиях 13
В Румынии тысячи православных отметили 515-летие кончины воеводы Стефана Великого 14
В УПЦ отметят 5-летие со дня смерти Митрополита Владимира (Сабодана) 17
В Голосеевском монастыре рассказали об особенностях поступления в духовное училище при обители 12
В Березани под Киевом ограбили строящийся храм УПЦ 8
В Церкви рассказали, почему христианам важно читать Евангелие, а не украшать им книжные полки 13
Митрополит Онуфрий рассказал, как грех влияет на судьбу человека 18
В РПЦ объяснили, почему Православная Церковь не последует примеру Ватикана, который изменил текст молитвы «Отче наш» 51
Патриарх Кирилл молится о погибших моряках-подводниках 15
Православные молятся об упокоении погибших моряков-подводников: опубликован список имен 23
На Волыни верующие УПЦ перекрыли дорогу, с просьбой защитить их права 15
В Одесской области местные жители восстанавливают православный храм, который был разрушен в советское время 24
На Соловках почтили память последнего гетмана Запорожской сечи 44
В Храм УПЦ на Одещине спустя 50 лет вернули старинную икону 15
В Мурманске православные молятся о погибших моряках-подводниках 18

Каждый верующий человек должен молиться о том, чтобы Господь послал ему хорошего духовника.

Фото: УПЦ

Об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в эфире программы «Церковь и общество» телеканала «Глас», сообщает Центр информации УПЦ. 

«Каждый из нас должен молиться Богу, чтобы Господь послал духовника. Но если его нет, нужно жить той жизнью, которую нам Господь посылает. Нужно исповедоваться, причащаться и молиться, просить Господа. И, возможно, когда-то Господь, если увидит такую нашу необходимость, направит, пошлёт. И, возможно, даже в том священнике, которого мы давно знаем, мы увидим нашего духовника», — сказал владыка Антоний.
 
По словам митрополита Антония, духовничество в широком смысле слова означает практику духовной поддержки.
 
«Очевидно, что в Церкви есть те, кто имеет более глубокий опыт церковной жизни, и этим опытом они могут поделиться», — сказал он.
 
При этом наиболее опытными в духовной жизни являются старцы, пояснил владыка Антоний. 

«Только старец может взвесить душу человеческую и сказать волю Божию относительно этого человека. Это действительно очень высокий уровень духовного совершенства и нужны особенные дарования человеку, который носит это великое имя — старец. И поэтому не удивительно, что в ХІХ веке святой Игнатий (Брянчанинов) писал, что сложно найти именно такого человека», — сказал митрополит Антоний.
 
Владыка пояснил, что старцев всегда было мало, поэтому таких людей сложно встретить в миру. Однако понятие старчества не связано с возрастом, поэтому старцы – не обязательно пожилые люди, пояснил митрополит.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2499 грн.
7
Теги