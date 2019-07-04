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Украина работает над заключением с Канадой контракта на поставку бронированной техники.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков после встречи с министром обороны Канады, сообщает Укринформ.

«Мы встретились с министром обороны Канады, на которой обсуждались вопросы военного взаимодействия, в том числе закупки летального оружия. Мы обсудили конкретные дела о новейших бронемашинах и некоторых компонентах вооружения», - сказал Аваков.

По его словам, на согласование всех деталей и достижение окончательных договоренностей может потребоваться несколько месяцев. «Речь идет о конкретном современном необходимом нам виде вооружения. Думаю, что за два-три месяца мы можем в деталях обсудить это и подписать контракт», - подчеркнул министр.
ForUm

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